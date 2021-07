Civetta rimane bloccata in un caminetto: recuperata dai Vigili del fuoco

L'animale è stato liberato ed affidato al referente della fauna selvatica di zona per essere controllato

Via Marco Sasso

Sabato, intorno a mezzogiorno, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Marco Sasso a Bassano del Grappa per il recupero di una civetta rimasta bloccata all’interno di un caminetto.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno recupero il piccolo rapace entrato dalla canna fumaria e rimasto bloccato nel condotto.

La civetta, in buono stato, è stata affidata al referente della fauna selvatica di zona per essere controllata e liberata.