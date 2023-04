Cima Grappa, militare scivola sul ghiaccio: interviene l'elisoccorso

L'allarme è scattato verso le 8.20 di mattina: sul posto sono stati inviati il personale del Suem di Crespano del Grappa e l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore, mentre una squadra del Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa si metteva a disposizione per eventuale supporto. Atterrati nelle vicinanze, equipe medica e due tecnici di elisoccorso hanno raggiunto il 26enne originario di Grisignano di Zocco e gli hanno prestato le prime cure, per poi caricarlo a bordo dell'elicottero trasportandolo in ospedale a Feltre.