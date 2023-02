Ciclista colto da malore, trasportato d'urgenza in ospedale

E' stato colpito da un malore improvviso che lo ha fatto crollare a terra, sull'asfalto, durante un giro in sella alla sua bici. Paura nella mattinata di oggi, 27 febbraio, per la sorte di un 67enne di Romano d'Ezzelino, M.Z..

Come riporta Trevisotoday, l'uomo si trovava lungo via Collalto a Castelcucco, una strada secondaria al confine con Monfumo: a lanciare l'allarme al 118 sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno notato il vicentino in difficoltà. Intervenuta un'automedica dal distaccamento del Suem di Crespano del Grappa, l'elicottero del Suem di Treviso e un'ambulanza con medico dall'ospedale di Castelfranco.

Salvato dall'arresto cardiaco, il paziente è stato portato al pronto soccorso di Bassano del Grappa in elicottero. Le sue condizioni restano critiche.