Ciclista cade nel sentiero con la mountain bike

Sabato mattina, poco dopo le 10 il Soccorso alpino di Padova è stato attivato per una ciclista caduta dalla propria mountain bike, mentre con il marito percorreva un sentiero tra Monte Barada e Monte Crearo.

Risaliti alle coordinate del luogo dell'incidente, non distante da Grancona, una squadra ha raggiunto l'infortunata una 51enne di Lonigo che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia. Dopo averle immobilizzato la gamba, i quattro soccorritori hanno caricato in barella l'infortunata per trasportarla 500 metri fino alla strada dove attendeva l'ambulanza.