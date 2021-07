Caduta in mountain bike lungo l'Alta Via dei Berici: ferito 37enne

L'uomo è stato caricato in barella e trasportato a spalla per un chilometro e 200 metri fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Vicenza

Domenica mattina, poco prima delle 10, il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale del Suem di Vicenza, a seguito della chiamata di una persona di passaggio, che si era imbattuta in un ciclista, infortunatosi dopo una caduta dalla mountain bike lungo l'Alta Via dei Berici.

Individuata la zona, ma non conoscendo il punto esatto, quattro soccorritori sono partiti dall'alto da San Rocco, un quinto soccorritore è invece salito dal basso, da località Longara, assieme al personale sanitario dell'ambulanza.

Una volta raggiunto il ciclista ferito, un 37enne di Longare, gli sono state prestate le prime cure per una possibile lussazione alla spalla. Caricato in barella, l'uomo è stato trasportato a spalla per un chilometro e 200 metri fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Vicenza.