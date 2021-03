Ciclista cade con la mountain bike e finisce in ospedale 

Attorno a mezzogiorno di sabato la centrale del Suem ha allertato il Soccorso alpino di Arsiero, per un ciclista caduto dalla propria mountain bike in località Mosson di Cogollo del Cengio.

Lanciato l'allarme, un amico che si trovava con lui si è portato sulla Strada del Costo per guidare poi i soccorritori, arrivati in 12, sul luogo dell'incidente avvenuto lungo un sentiero più in basso. Raggiunto l'infortunato - A.B., 42 anni, di Thiene - che lamentava dolori alla spalla e al fianco, gli sono state subito prestate le prime cure.

Dopo essere stato stabilizzato e caricato in barella, il ciclista è stato trasportato a valle per una quindicina di minuti fino alla strada, per essere infine affidato all'ambulanza diretta all'ospedale di Santorso.