Ciclista cade nel sentiero e si infortuna

L’uomo è stato immobilizzato dai Vigili del fuoco e caricato su una barella per essere trasportato fino all’ambulanza e poi trasferito in ospedale a Vicenza

Venerdì, intorno alle 18.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti lungo un sentiero che si dirama da via Muzzan nella zona di Monte San Lorenzo a Gambugliano per soccorrere un ciclista, caduto e infortunatosi dopo aver agganciato con la maniglia del manubrio una rete e finendo a terra rovinosamente.

Il ciclista è stato subito soccorso dall’amico con cui era in compagnia, che dopo il primo soccorso è tornato indietro chiedendo aiuto. I pompieri arrivati sul posto con due squadre, hanno raggiunto insieme con il personale del Suem il ciclista.

Dopo le prime cure per sospette fratture da parte dei sanitari, l’uomo è stato immobilizzato e caricato su una apposita barella per essere trasportato fino all’ambulanza e poi trasferito in ospedale a Vicenza. Le operazioni di soccorso dei Vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.