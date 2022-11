Chiusura del bar Due Calici, il sindaco: "Non escludo la revoca della licenza”

Il questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto la chiusura dell’attività per 30 giorni di un locale in contra’ Pescherie Vecchie in pieno centro storico, teatro di un recente episodio di rissa fra avventori.

Il locale era già stato chiuso gli scorsi 29 marzo e 30 maggio rispettivamente per 15 e per 10 giorni, dal questore Sartori, in considerazione delle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si erano venute a creare negli ultimi tempi, culminate in ripetuti episodi di rissa che avevano visto coinvolti gruppi di avventori del locale, in un caso anche con aggressione e ferimento di agenti di polizia.

“Ringrazio il questore per la tempestività dell’intervento e per tutta l’attività di ordine pubblico che sta portando avanti in città - dichiara il sindaco Francesco Rucco - sul caso specifico, visto che il locale è recidivo, stiamo valutando dei provvedimenti restrittivi, senza escludere la possibilità della revoca della licenza di attività di somministrazione, in quanto chi non è in grado di operare nel rispetto delle regole non può lavorare, soprattutto in zone della città dove si creano problematiche di sicurezza e di ordine pubblico. Quindi ci prendiamo il tempo di approfondire giuridicamente la cosa e poi di decidere”.