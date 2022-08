Chiusura Custom, il titolare: «Accettiamo la decisione, ma urge confronto con le forze dell’ordine»

Ok la chiusura, ma dateci una mano. È questo il sunto delle parole di Andrea Gerard, titolare del Custom di via Zamenhof, nel commentare l’ordinanza che ha decretato la chiusura del locale per dieci giorni, in seguito a un brutale pestaggio avvenuto fuori dalla struttura nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 agosto.

«Accettiamo la decisione del questore – spiega Andrea Gerard -, ma allo stesso tempo chiediamo un tavolo di confronto, per capire come cercare evitare questo tipo di situazioni. È una cosa che avevamo già chiesto in via precauzionale qualche tempo fa, vedendo i nostri colleghi che chiudevano uno dietro l’altro. Noi vogliamo far capire di non essere degli sprovveduti, e abbiamo già cercato di porre un freno a queste situazioni, ad esempio non facendo entrare persone senza documenti o minorenni, o chiudendo prima. Inoltre, abbiamo aumentato le transenne e la sicurezza».

Precauzioni che però non sono bastate nell’evitare il pestaggio di venerdì sera. «Come abbiamo detto alle forze dell’ordine – prosegue Gerard -, il problema più grosso si verifica al momento della chiusura, quando bisogna mandare via la gente. Per questo avevamo chiesto una pattuglia in quell’orario, così che i ragazzi, vedendo le volanti, si mettano in macchina senza creare disagi. Quando è successo il fatto di venerdì scorso il locale era chiuso. I buttafuori stavano mandando via le persone dal parcheggio, quando uno di loro ha trovato il ragazzo a terra, in fondo alla via, e ha chiamato subito l’ambulanza e i carabinieri, che erano però occupati. Alla fine gli amici hanno deciso di prendersi la responsabilità di portare in ospedale il ragazzo, così che l’ambulanza, al suo arrivo, non ha trovato nessuno. I carabinieri, invece, non sono mai arrivati».

Una delle soluzioni per arginare il fenomeno, a detta di Gerard, è l’intensificare il rapporto con le forze dell’ordine. «Quando ha chiuso Villa Bonin - conclude -, il Custom è stata l’unica discoteca aperta nella zona. Non c’è stata alcuna telefonata della questura per chiederci, in via di precauzione, se avessimo bisogno un eventuale supporto. Ci siamo sentiti abbandonati: noi l’abbiamo gestita alla meglio, con mille persone del parcheggio, ma ci è stato suggerito di non chiamare la polizia, perché poi ci potevano dare l’Articolo Cento in quanto non in grado di gestire il flusso. È una follia, non è un atteggiamento collaborativo. Come io gioco di prevenzione, anche le forze dell’ordine dovrebbero aiutarci nell’evitare questo tipo di situazioni. Ora che il Custom è chiuso la gente si riverserà in Villa Bonin, che subirà inevitabilmente dei disagi».