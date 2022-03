Troppi pregiudicati al bar, i carabinieri mettono i sigilli 

Notificato da parte del carabinieri il provvedimento di sospensione per quindici giorni della licenza ad esercitare e a somministrare alimenti e bevande, a carico del bar “Hollywood Cafè ” in via Camisana a Torri di Quartesolo.

Il provvedimento del questore di Vicenza è stato emesso perché presso locale si era venuta a creare una “situazione gravemente compromissoria per l’ordine e la sicurezza pubblica, oltre che per la salute dei cittadini”. Il comando dell'Arma infatti aveva documentato, in più occasioni, all’interno del locale, l’abituale presenza di persone pregiudicate per reati contro la persona, il patrimonio, in materia di stupefacenti e armi.

Più volte le pattuglie in servizio erano state chiamate ad intervenire per far fronte ad aggressioni o a soggetti in stato di ubriachezza molesta. Il bar era già stato nel 2019.