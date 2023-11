Alimenti mal conservati e scarsa igiene, sigilli a un ristorante

Il servizio straordinario di controllo del territorio della carabinieri di Vicenza, con il supporto di militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Padova ha portato, nella giornata di giovedì alla chiusura del ristorante bar “Las Vegas” di via Lanza a Vicenza, gestito da cittadini Nigeriani. All’esito del controllo, i militari hanno accertato la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene, veniva perciò comminata la sanzione amministrativa di 2mila euro ed effettuato il sequestro degli alimenti rinvenuti in cattivo stato di conservazione e senza tracciabilità. È stata ordinata l’immediata sospensione dell’attività; sul posto è stata richiesta anche la presenza di personale dell’Ulss 8 di Vicenza – Servizio igiene degli alimenti e della nutrizione. Nel corso del 2023 il locale è stato oggetto di altri due provvedimenti di chiusura. Il primo a marzo in quanto considerato un covo di pregiudicati e il secondo a luglio dopo una violenta rissa all'interno del bar.