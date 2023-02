Market "covo" di pregiudicati, il questore sospende la licenza

Dopo l'ennesima segnalazione di problematiche di ordine e sicurezza pubblica il questore di Vicenza Paolo Sartori ha disposto in via d’urgenza la sospensione della licenza e l’immediata chiusura del “Favour Africa market restaurant”, di Vicenza. Il provvedimento, che avrà una durata di 20 giorni, è scattato a seguito delle reiterate problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi, culminate nel fine settimana quando, nel corso di specifici controlli effettuati da alcune pattuglie della Squadra “Volanti”, il locale è risultato essere sistematicamente colmo di pregiudicati con precedenti di varia natura e gravità, in particolare per traffico e spaccio di stupefacenti.

Anche in occasione di simili interventi effettuati dalle Forze dell’ordine nelle ultime settimane, all’interno del medesimo locale erano stati identificati numerosi pregiudicati, per reati vari ma soprattutto per traffico di droga, il che ha portato il questore a ritenere che il locale non abbia modificato la propria propensione ad essere un punto di riferimento, un vero e proprio ricettacolo di spacciatori. I residenti della zona hanno presentato più volte le loro lamentale alle Forze dell'ordine, esasperati dalla situazione di degrado e di disturbo della quiete pubblica che la clientela del locale aveva generato, tant’è che in più occasioni le pattuglie della Polizia, dei carabinieri e della Polizia locale erano dovute intervenire per far cessare le varie situazioni di illegalità che si erano venute a creare. Intervento che spesso si è tramutato in aggressione nei confronti del personale aggredito verbalmente ed insultato.

“Altri esercizi pubblici della città e della Provincia sono attualmente monitorati dalle Forze di Polizia in quanto hanno in varie occasioni manifestato problematiche simili, e si sta valutando l’avvio delle procedure per la sospensione della licenza, per motivi analoghi. L’ordine e la sicurezza pubblica, così come la tranquillità dei cittadini – ha dichiarato il questore Sartori – sono beni primari percepiti da tutta la popolazione come tali, e per questo il nostro compito è quello di tutelarli con il massimo rigore, evitando che situazioni che mettono a repentaglio l’incolumità delle persone possano ripetersi”.