Continue violazioni, il questore chiude la Sala slot

Nei giorni scorsi, in occasione di una serie di specifici controlli nei locali pubblici della città, gli agenti di polizia hanno riscontrato per l’ennesima volta, in un brevissimo lasso di tempo, la violazione delle normative e delle disposizioni contenute nella autorizzazione da parte della gestione della Sala Slot Vlt“LUCK 168” di Viale Trento.

Il locale, era già stato oggetto di altre ispezioni da parte delle forze di Polizia, in occasione delle quali erano state accertate e sanzionate irregolarità di vario genere, quali l’accesso al gioco d’azzardo in orari vietati e senza il controllo di alcuno, nonché la presenza di soggetti gravati da precedenti penali e/o di Polizia.

Il Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori, al fine di interrompere la grave situazione che si è venuta a creare, ha disposto la sospensione della licenza con chiusura immediata dell'esercizioo pubblico per 15 giorni.

“La situazione che si è venuta a creare presso questo Esercizio pubblico è stata segnalata da più parti come a dir poco problematica – ha evidenziato il questore Sartori – le forze dell’ordine vi hanno riscontrato la sistematica violazione delle norme che regolano la gestione del gioco d’azzardo e la dovuta vigilanza su di esso, consentendo, potenzialmente, il libero accesso a persone di minore età e quant’altro. Il nostro intervento, quindi, ha voluto porre argine ad criticità divenuta oramai consolidata sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, connotata da reiterate violazioni delle norme di legge e dalla presenza di soggetti con precedenti di vario genere. Ho ritenuto la sospensione della licenza e la chiusura immediata di questa sala slot un provvedimento idoneo a far cessare, si spera definitivamente, questo genere di illegalità”.