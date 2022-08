Pestaggio fuori dalla discoteca, chiuso nuovamente il Custom

Il Questore della Provincia di Vicenza ha disposto, nella giornata di ieri, martedì 16 agosto, la sospensione della Licenza e la contestuale, immediata chiusura del Disco Bar “Custom” di via Zamenhof.

Il provvedimento, che avrà una durata di 10giorni, è - come riporta la questura -"conseguente alle gravi problematiche di ordine e sicurezza pubblica che si sono venute a creare negli ultimi tempi, culminate, lo scorso fine settimana, con un grave episodio di aggressione avvenuto nelle immediate vicinanze del locale". Difatti, nella notte tra venerdì e sabato, nei pressi del parcheggio, un ragazzo straniero di 28 anni veniva violentemente aggredito alle spalle da un gruppo di ignoti malviventi, che dopo averlo buttato a terra, lo colpivano ripetutamente con pugni e calci in varie parti del corpo,procurandogli diverse lesioni.