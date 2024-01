"Thun" di Thiene chiude, si apre il licenziamento per quattro dipendenti

Entro il 30 giugno di quest'anno chiude in Veneto la Thun di Thiene che ha quattro dipendent, tre a tempo indeterminato e uno a tempo determina. Per loro incombe l'incubo licenziamento. «La decisione è stata presa il 28 dicembre scorso, senza però, che i lavoratori e le organizzazioni sindacali ne fossero a conoscenza - spiegano dalla Femca Cisl - e la sorpresa dentro la calza non è stata tra le più piacevoli: "a maggio si chiude"».

Oltre quello di Thiene, in Veneto chiude anche il negozio Thun al centro commerciale Valcenter di Marcon. La notizia è di martedì e nel pomeriggio è stata avviata la procedura di licenziamento collettivo: quattro dipendenti del Veneziano restano a casa da fine maggio di quest'anno. «Si tratta di giovani donne e mamme (tre a tempo indeterminato e una in scadenza il 31 gennaio 2024 con contratto d’industria e ceramica), tutte con esperienza pluriennale nel settore e con alle spalle mutui da pagare e bambini piccoli da crescere», commenta Francesco Coco, segretario Femca Cisl Venezia. Oltre a Marcon (unico negozio in provincia), sono interessati alla chiusura altri 21 punti vendita in tutta Italia per un totale di 22. Sono 77 i dipendenti dei negozi Thun in Italia a tempo indeterminato e 13 queli a tempo determinato per un totale di 90 dipendenti che rischiano il posto

Coco ha intenzione di chiedere un incontro alla Thun (che vende prodotti per la casa, per la cucina ma anche gioielli, accessori, bomboniere, articoli per bambini). «Siamo sconcertati da questa decisione – prosegue Coco –. Non siamo mai stati messi a conoscenza di questa possibilità né abbiamo mai avuto delle avvisaglie. Stiamo parlando di un marchio importante, con centinaia di punti vendita in tutta Italia e siamo sbigottiti su come considera i propri dipendenti». Femca Cisl Venezia non esclude iniziative contro il provvedimento di chiusura. «La questione è già sul tavolo delle segreterie nazionali – prosegue Coco – e attendiamo con ansia l’evolversi della vertenza. Per noi, la salvaguardia occupazionale è importante».