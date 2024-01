Chiede aiuto perché gli mancano dei farmaci , la polizia sollecita la consegna da parte del corriere

Aveva chiesto la consegna a domicilio di alcuni medicinali ma il corriere di cui si avvaleva la farmacia tardava ad arrivare. Per tale motivo, un cittadino vicentino ha chiamato la polizia di Stato per sbloccare la situazione ed avere le medicine necessarie. Alla sala operativa della questura sono bastate un paio di telefonate per venire a capo della questione e sollecitare la consegna del dovuto.

Il fatto è accaduto nel periodo delle festività natalizie. Dopo qualche giorno l’utente ha voluto ringraziare con una lettera gli agenti che l’avevano aiutato, anche se solo con un semplice interessamento telefonico, per riuscire a risolvere una questione che gli aveva procurato disagio e preoccupazione. Ma gli Operatori della Questura, colpiti dall’attestazione di stima, hanno voluto loro stessi ringraziare l’utente: ieri, gli hanno fatto visita presso la sua abitazione e gli hanno portato in dono il calendario della Polizia di Stato del 2024, ricevendo, ancora una volta, il suo commovente ringraziamento.