Cervo finisce nel canale scolmatore e rischia di annegare: salvato

Domenica mattina, i pompieri di Schio sono intervenuti a Capvene per tirare fuori dall’acqua un cervo di notevoli dimensioni caduto nel corso d’acqua del canale scolmatore, in via Maglio.

L'animale rischiava di annegare pertanto i Vigili del fuoco sono entrati in acqua con degli operatori Saf (Spelo Alpino Fluviali), riuscendo a legare il cervo e portalo a bordo canale e dopo essere stato sedato è stato recuperato.

Sul posto il personale della polizia provinciale, che ha preso in consegna il cervo per liberarlo nei boschi circostanti appena finito l’effetto della sedazione.