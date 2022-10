Perde l'orientamento, cercatore di funghi ritrovato dal Soccorso alpino

Attorno alle 16 di lunedì, su richiesta dei carabinieri, la centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero per un cercatore di funghi che aveva perso l'orientamento. L'80enne di Venezia era uscito alla mattina attorno alle 9 diretto nella zona del Cimone e nell'ultimo contatto telefonico aveva detto alla moglie di essersi perso.

Le squadre, 16 soccorritori, hanno iniziato a perlustrare l'area finché non lo hanno ritrovato verso le 17.30, in un tratto tra un sentiero e una strada bianca. L'anziano stava bene, in lieve stato confusionale al punto che non sentiva le chiamate al cellulare. Il cercatore di funghi e stato quindi riaccompagnato dai familiari.