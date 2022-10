Cercatore di funghi trovato morto nel bosco

Tragedia nel pomeriggio di ieri, domenica 23 ottobre. Alle 15:30 i vigili del fuoco sono intervenuti a Crespadoro, nei pressi di via Menaspà, per il recupero del corpo di un uomo di 73 anni uscito per andare a funghi che non aveva fatto rientro, e che purtroppo è stato trovato privo di vita.

I familiari, allarmati, erano andati a cercarlo, trovandolo riverso a terra, presumibilmente in seguito a un malore. I vigili del fuoco sono intervenuti per trasportare la salma in strada.