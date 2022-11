Tenta di rubare generi alimentari e un televisore, arrestato

Tenta di rapinare un negozio, ma viene fermato. Nella serata di ieri, mercoledì 2 novembre, i carabinieri delle stazioni di Schio e Piovene Rocchette hanno arrestato per tentata rapina impropria e lesioni personali N.A., 57enne marocchino senza fissa dimora.

La storia comincia in seguito alla segnalazione, al 112, di un furto in atto presso un esercizio commerciale del centro di Schio. Un soggetto, dopo aver occultato sulla persona generi alimentari, con destrezza, e dopo aver collocato un televisore nei pressi della porta di ingresso dell’esercizio, è stato scoperto dagli addetti alla sicurezza proprio nel tentativo di asportarlo. Allo scopo di assicurarsi la fuga, il soggetto non ha esitato a utilizzare violenza nei confronti di una delle due guardie giurate che, a seguito dei fatti, ha riportato lesioni guaribili in dieci giorni.

Sul luogo dell’evento è stata inviata in un primo momento una pattuglia della polizia locale di Schio e, subito dopo, una pattuglia della stazione carabinieri di Piovene Rocchette, che ha preso in consegna il fermato. Sottoposto ad attività di ricerca, nella disponibilità del soggetto è stata rinvenuta della refurtiva consistente in generi alimentari che erano occultati sia sulla persona che all’interno di un borsello. Il televisore invece è stato recuperato a ridosso della porta di ingresso dell’esercizio commerciale.

Il soggetto fermato è stato quindi condotto negli uffici del comando compagnia carabinieri di Schio e, al termine degli accertamenti, è stato arrestato in flagranza di reato. Su disposizione della procura della Repubblica di Vicenza, l’arrestato è stato trattenuto in camera di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida per direttissima.

Questa mattina, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, il giudice del tribunale di Vicenza, su richiesta della procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto, applicando la custodia cautelare in carcere.