Controlli della polizia, chiuso un centro massaggi

Nel pomeriggio e nella serata di ieri, mercoledì 21 dicembre, nel territorio del comune di Bassano del Grappa, sono stati effettuati controlli straordinari di sicurezza disposti con ordinanza dal questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori. I servizi di polizia sono stati effettuati con la con la comune sinergia da parte di 20 donne e uomini appartenenti al commissariato di pubblica sicurezza di Bassano del Grappa, al reparto prevenzione crimine della polizia di stato, alla polizia locale di Bassano del Grappa, all’ispettorato territoriale del lavoro di Vicenza ed al Sisp della Ulss 7 Pedemontana.

Nel corso dei controlli effettuati al centro massaggi Tuina di via Frassati sono state rilevate e contestate violazioni alle normative che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’assenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancanza del documento di valutazione dei rischi, il che ha comportato la sua immediata chiusura e l’applicazione di una sanzione di circa 10 mila euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti ed accertamenti per stabilire la regolarità della documentazione esibita nel corso del controllo, cosi come la verifica, da parte dell’ufficio immigrazione della questura, circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la regolare permanenza sul nostro territorio nazionale in capo ai soggetti di nazionalità cinese identificati all’interno del centro massaggi.

Nel corso delle attività di polizia sono stati effettuati 2 posti di controllo stradali lungo le principali arterie di ingresso a Bassano del Grappa, e sono state controllate 73 persone, di cui 19 stranieri e 14 con precedenti, nonché 6 esercizi pubblici e 20 veicoli. Al termine delle attività operative, pertanto, il questore Sartori ha adottato i seguenti provvedimenti: