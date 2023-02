Centri massaggi fuori norma, maxi-multa e chiusura dei locali

Blitz della polizia, nella giornata di mercoledì, in due centri massaggi del Bassanese. Nel corso dei controlli presso il centro “Tuina” di Rosà sono state identificate 4 persone, delle quali 2 con cittadinanza straniera. All’esito delle verifiche effettuate dall’Ispettorato Territoriale del Lavoro sono state rilevate e contestate violazioni alle normative che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro, quali l’assenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancanza del documento di valutazione dei rischi e la totale assenza del piano di emergenza ed evacuazione, il che ha comportato la sua immediata chiusura e l’applicazione di una sanzione di 8.300 euro. Per quanto riguarda i due cittadini extracomunitari, sono in corso accertamenti da parte dell’ufficio immigrazione della questura al fine di verificare la regolarità del loro soggiorno in Italia.

Allo stesso modo, durante i controlli effettuati all’interno del centro benessere “Farfalla” di Bassano del Grappa, la polizia ha individuato e identificato una persona con cittadinanza cinese e con a proprio carico precedenti penali e/o di polizia per reati quali resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali e rifiuto d’indicazioni sulla propria identità. Anche in questo caso, le verifiche effettuate dall’ispettorato territoriale del lavoro hanno consentito di rilevare e contestare l’assenza del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, la mancanza del documento di valutazione dei rischi e la totale assenza del piano di emergenza ed evacuazione, il che ha comportato la sua immediata chiusura e l’applicazione di una sanzione di 8.300 euro.

Sono in corso, da parte della polizia, ulteriori approfondimenti e accertamenti per stabilire la regolarità della documentazione esibita nel corso del controllo, cosi come la verifica, da parte dell’ufficio immigrazione della questura, circa il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per la regolare permanenza sul nostro territorio nazionale in capo al soggetto di nazionalità cinese identificato all’interno del centro massaggi.