Cento piante di marijuana nel fondo agricolo: denunciate due persone

Nei giorni scorsi la guardia di finanza di Vicenza ha sequestrato una coltivazione di 100 piante di marijuana coltivate in vaso, denunciando alla Procura due responsabili.

I finanzieri, dopo un servizio di appostamento, sono intervenuti in un fondo agricolo ubicato nel territorio di Noventa Vicentina, a poca distanza dal centro cittadino, dove, da una smagliatura della recinzione oscurante, è stata notata la presenza di piante “sospette”. Il blitz è scattato quando un soggetto, giunto sul posto, ha aperto il cancello accedendo al terreno sul quale sono risultate collocate, ordinatamente riposte in altrettanti vasi, le piantine perfettamente coltivate e curate, molte delle quali già adulte e pronte per la commercializzazione.

L’intervento dei militari, coadiuvati dall’unità cinofila antidroga della compagnia della guardia di finanza di Vicenza, ha così portato al sequestro della coltivazione. Nel corso delle operazioni di perquisizione, estese al fabbricato rurale dell’appezzamento di terreno e all’abitazione del proprietario di quest’ultimo, è stato posto sotto sequestro anche il concime liquido utilizzato per favorire la crescita delle piante.

Il soggetto individuato dai militari all’atto dell’intervento presso l’appezzamento di terreno, un 34enne di origini nordafricane residente ad Este (PD), ed il proprietario del terreno stesso, un italiano 53enne residente a Noventa Vicentina, sono stati denunciati in concorso per il reato di coltivazione di sostanze stupefacenti. Entrambi sono risultati gravati da precedenti di polizia, anche specifici nel caso dello straniero.

Si stima che l’intera coltivazione avrebbe potuto consentire la produzione di oltre 50 chili di sostanza stupefacente, per un valore di mercato superiore a 100 mila euro.