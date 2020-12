Cena "abusiva" in agriturismo, multa a otto commensali: il locale rischia la chiusura

Una tavolata di 15 persone finisce ne guai. Si erano dati appuntamento all'agriturismo Campanella di Sossano, giovedì scorso, per una cena prenatalizia a base dei tipici di "ossi de mas-cio". Solo che l'orario del convivio non era quello contemplato dal Dpcm: sono stati, infatti, colti sul fatto, dai carabinieri alle 20.30 del 10 dicembre.

È scattata subito la multa di 400 euro per otto commensali, tra i 15 presenti, e per il gestore del locale; gli altri 7 commensali erano ospiti della struttura che affitta anche camere come bed&breakfast e quindi autorizzati alla cena. Dopo la segnalazione spetterà ora al prefetto decidere se chiudere il locale.