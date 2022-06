Ruba un cellulare all'esterno del bar, denunciato 31enne

Nella notte tra martedì e mercoledì, verso le 2, i carabinieri sono intervenuti a Campo Marzo a Vicenza dove hanno rintracciato e denunciato in stato di libertà per furto aggravato M. D., trentunenne, residente in provincia, gravato da precedenti.

L'uomo, poco prima, all’esterno del bar “Astra” in contrà delle Barche, dopo aver avvicinato una coppia di giovani, con una scusa è riuscito a distrarli sottraendo ad uno di loro il telefono cellulare, per poi dileguarsi a piedi. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima.