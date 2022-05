I carabinieri lo vedono cedere una dosa di eroina a un tossicodipendente, arrestato 56enne

Dopo avere assistito alla cessione da parte di un pusher a un tossicodipendente del luogo di un involucro in cellophane contenente grammi 0,32 grammi lordi di eroina, i carabinieri hanno perquisito l’abitazione dello spacciatore, trovando altri 10,51 grammi di “roba” assieme a 51,85 grammi di marijuana e vario materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento. L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di giovedì in via Gobbi a Bassano del Grappa.

L’uomo che ha ceduto la droga è stato arrestato dai militari per spaccio. Si tratta di un bassanese di 56 anni (NNP le iniziali), gravato da diversi pregiudizi di polizia per reati inerenti gli stupefacenti anche consumati all’estero. Nei suoi confronti sono scattati i domiciliari fino alla convalida dell’arresto avvenuta oggi. Il giudice ha comminato nei confronti del 56enne la reclusione a 8 mesi e la multa di 1500 euro. La pena è stata sospesa. L’acquirente della dose di eroina è stato segnalato quale assuntore per l’irrogazione delle previste sanzioni amministrative.