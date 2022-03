Causa un incidente, fermato dai carabinieri rifiuta l’alcoltest: denunciato 26enne

Un 26enne marocchino, residente ad Arsiero, è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza e rifiuto dell’accertamento del tasso alcolemico. Il giovane è stato fermato dai carabinieri nella tarda serata di venerdì. I militari, dopo aver sentito la puzza di alcol, hanno deciso di procedere con il test che lo straniero ha rifiutato. Dagli accertamenti è risultato che lo stesso, poco prima, aveva causato un incidente stradale a Schio dove erano rimaste ferite lievemente alcune persone.

Nel corso della tarda serata di ieri, nell’ambito del territorio provinciale, i militari hanno anche fermato un 53enne serbo residente a Vicenza, ubriaco alla guida.

A entrambi i conduttori sono stati ritirati i documenti di guida e sequestrati, con affidamento a terzi, i veicoli condotti. Ritiro della patente, nella stessa serata, anche a 2 trentenni di Schio e a un 23enne di Bassano per la detenzione, per uso personale, di stupefacenti. I tre sono stati trovati in possesso, complessivamente, di 6 grammi circa di “marijuana”.

Nella sola serata di ieri i carabinieri hanno controllato 78 veicoli, 112 persone, eseguite 4 perquisizioni e contestate 9 infrazioni alle norme del codice della strada. L’attività giunge al termine di una tre giorni di controlli nell’area dell’Alto Vicentino, durante i quali sono stati inoltre eseguiti tre arresti.

Il primo nei confronti di una 38enne, residente a Rosà, per effetto di una condanna per “truffa aggravata” della quale è stata riconosciuta l’autrice, a Rovereto, nel novembre 2016, per effetto della quale dovrà scontare un anno di carcere. In galera è finito anche un 39enne, residente a Solagna, per effetto di un cumulo pene per ricettazione, evasione e possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli, commessi in Bassano del Grappa, Crespano del Grappa (TV) e Marostica tra il 2012 e il 2017, per effetto della quale dovrà scontare la pena della reclusione di 10 mesi. Infine i militari hanno dato esecuzione a un “ordine di carcerazione” emesso dalla procura della repubblica presso la corte di appello di Venezia l’11 marzo scorso, nei confronti di BENGRAYCH Abdellatif Bengraycg, 62enne, ritenuto colpevole di “maltrattamenti in famiglia”. Dovendo scontare la pena di 3 anni, è stato portato in carcere a San Pio X.