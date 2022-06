Liceo Fogazzaro, dopo lo sciopero pace fatta tra gli studenti e la preside

Al liceo Fogazzaro, dopo la protesta di venerdì scorso degli studenti in relazione ai fatti relativi all’abbigliamento dei ragazzi e delle ragazze durante le ore di lezione, gli animi si sono rasserenati. Nella mattinata di lunedì, all’interno dell’Istituto, si è infatti svolto un incontro al quale hanno partecipato i rappresentanti degli studenti e la dirigente scolastica.

“Al Liceo Fogazzaro abbiamo riaperto il dialogo, ci siamo incontrati e chiariti perché il nostro unico interesse è la riflessione condivisa, e non la sterile contrapposizione, per proseguire la costruzione di una comunità scolastica aperta e rispettosa dei comuni interessi formativi. Siamo intenzionati ad approfondire i reciproci codici per ottenere fruttuosi risultati anche su tematiche complesse riguardanti i comportamenti e le regole a scuola sulle quali abbiamo convenuto la più ampia collaborazione”, si legge nel comunicato congiunto firmato dalla dirigente e dai rappresentanti degli studenti di istituto degli studenti, Nicolas Pasantes, Aurora Carli, Elena Bigarella ed Alberto Scarpa.