Ruba la carta di credito da un auto e si sbizzarrisce in acquisti e prelievi: denunciato

Avere a disposizione una carta di credito rubata da un'auto e sbizzarrirsi a fare acquisti e prelievi. Il "giochetto" sembrava perfetto, ma il responsabile alla fine è stato rintracciato e denunciato.

I fatti

Ha dimenticato l'automobile aperta e ha lasciato il portafogli sul cruscotto. Come scrive Padovatoday, il fatto è successo ad inizio settembre a Teolo. Qualcuno ne ha approfittato per sottrargli tutti i documenti compreso il bancomat e la carta di credito. La vittima per tutta la giornata non si è accorta dell'ammanco. Soltanto in serata ha cominciato a ricevere sul suo smartphone le notifiche dall'App della sua banca che evidenziavano più spese effettuate con la sua carta di credito. Un ammanco complessivo di 1.500 euro.

La denuncia

Ne è seguita la tempestiva denuncia in caserma dai carabinieri della stazione di Teolo. Le carte di credito sono state bloccate ed è cominciata l'attività investigativa per risalire al colpevole. Ieri, 19 settembre, i militari dell'Arma hanno chiuso il cerchio attorno al presunto responsabile: si tratta di un uomo di 50 anni residente in provincia di Vicenza, già noto alle forze dell'ordine. Al termine delle formalità di rito è stato denunciato per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito.