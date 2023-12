Vuole saldare il conto del bar con una carta di credito rubata: denunciato

Voleva utilizzare la carta di credito rubata per saldare il conto delle varie bibite consumate in un noto bar del centro di Bassano del Grappa, P.B., 28enne cittadino italiano, ma quando ha estratto dal portafogli varie carte di pagamento, di cui una con un meccanismo di funzionamento a scatto che richiudeva un coltellino, si sono tutti insospettiti, tanto da segnalarne la stranezza ad una pattuglia della Polizia di Stato del Commissariato di Bassano del Grappa che transitava in zona.

I Poliziotti hanno chiesto al 28enne di mostrare meglio cosa avesse in mano e a quel punto hanno potuto verificare come una delle carte di credito fosse una vera e propria arma, con una lama lunga circa 7 centimetri, mentre un’altra risultava rubata pochi giorni fa ad Asiago.

A quel punto, l’uomo è stato portato in Commissariato ed è stato denunciato per possesso ingiustificato di oggetti atti ad offendere e ricettazione.

Il fatto è accaduto la sera di venerdì 1 dicembre, nel pieno centro storico di Bassano del Grappa. L’arma e la carta di credito rubata gli sono state sequestrate.

Nei suoi confronti, inoltre, il questore della provincia di Vicenza, Dario Sallustio, ha emesso la misura di prevenzione del Foglio di Via Obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa 3 anni.