Blitz dei carabinieri in un'azienda tessile, maxi multa al titolare: arrestato un dipendente

Eseguito un arresto e contestate violazioni amministrative per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro durante dei controlli straordinari nel Bassanese da parte dei carabinieri. Nella giornata del 14 febbraio i militari hanno effettuato alcune mirate ispezioni presso esercizi e aziende gestite da cittadini cinesi. All’interno di un laboratorio tessile, nel comune di Cassola è stato tratto in arresto e successivamente associato in carcere, un cittadino cinese di 42 anni che doveva scontare una pena di mesi tre mesi di reclusione, per guida in stato di ebbrezza alcolica, riconducile a un fatto avvenuto nel mese di novembre 2017 a Bassano del Grappa.

Le successive verifiche effettuate nella ditta hanno portato al deferimento a piede libero del titolare dell’azienda Z.G. di 31 anni per aver occupato alle proprie dipendenze un giovane trentenne asiatico, privo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro. L'attività imprenditoriale è stata sospesa per gravi violazioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con conseguenti sanzioni amministrative la cui revoca è subordinata al pagamento di 15.700 euro, elevate contravvenzioni per violazioni amministrative inerente il lavoro in “nero” per un importo di 3.600 euro e ammende per trasgressioni a prescrizioni in materia di sicurezza per un ammontare complessivo pari a 13.319 euro.