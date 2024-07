Ragazzi molesti al parco, arrivano i carabinieri: 24enne dà in escandescenze

Nella serata del 14 luglio scorso, i carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Bassano del Grappa ha arrestato un 24enne cittadino marocchino, in Italia senza fissa dimora, già colpito dalla misura di prevenzione dell’avviso orale e del foglio di via obbligatorio dal Comune di Bassano del Grappa, poiché ritenuto responsabile di resistenza, oltraggio e lesioni a un pubblico ufficiale.

L'arresto è scattato nella prima serata di domenica, quando i carabinieri sono intervenuti al parco cittadino Tarcisio Frigo, dove alcuni avventori avevano segnalato un gruppo di ragazzi che disturbava gli altri avventori, in prevalenza famiglie con bambini. Uno dei ragazzi, in palese stato di alterazione psico-fisica, si è avvicinato con fare di sfida agli operanti, iniziando ad inveire nei loro confronti, apostrofandoli con epiteti oltraggiosi, ed opponendo loro viva resistenza al fine di sottrarsi al controllo di polizia in atto, spintonandoli, sferrando pugni e tentando ripetutamente di divincolarsi, tanto che i carabinieri si sono visti costretti ad utilizzare lo spray urticante in dotazione, riuscendo così a neutralizzare l’uomo, che veniva bloccato con non poca fatica e ammanettato.

Il 24enne marocchino, ha dato in escandescenze anche al Pronto soccorso, dove era stato accompagnato per ferite riportate. Arresto per resistenza, oltraggio e lesioni a un P.U. Arresto convalidato nella giornata di lunedì e disposto anche il divieto di dimora nel Comune di Bassano del Grappa.