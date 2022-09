Fermato mentre cedeva eroina a un cliente, in carcere 33enne

Non poteva allontanarsi da Vicenza ed è a Vicenza che ha continuato la sua attività di spaccio che questa volta gli è costata il carcere. Protagonista Endurance Okoduwa, nigeriano 33enne domiciliato in città, gravato da precedenti, attualmente sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di Vicenza. Lo scorso mercoledì i carabinieri lo hanno arrestato in flagranza di reato per spaccio. Il nigeriano è stato fermato poco prima della 16 in strada delle Beregane a Vicenza mentre cedeva a un cliente 9 dosi di eroina, del peso complessivo di 2.23 grammi, per un corrispettivo di 80 euro.

Il 33enne è stato bloccato, sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso della somma di 500 euro ritenuti provento di attività di spaccio. L’arrestato al termine delle formalità di rito è stato portato in carcere a Vicenza mentre il cliente, un cittadino italiano trentasettenne residente nel veronese, segnalato quale assuntore di sostanze stupefacenti.