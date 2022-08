Furti in appartamento, arrestata coppia di ladri seriali

Avevano appena portato a compimento l’ennesimo “colpo” in abitazione quando sono stati sorpresi dai carabinieri di Valdagno. In auto i militari hanno trovato refurtiva e accessori atti allo scasso. L'episodio è accaduto il 24 agosto scorso, quando una pattuglia della radiomobile ha notato una Fiat Punto che si aggirava con fare sospetto per le vie del comune di Chiampo.

I carabinieri, nell'avvicinarsi all'auto al fine di identificare i passeggeri, hanno notato che, improvvisamente, un uomo e una donna abbandonavano in fretta e furia l’autovettura, cercando di nascondersi poco vicino, in dei cespugli all’interno di un’area condominiale. Questo breve e goffo tentativo di fuga si è interrotto con il rintraccio e la successiva l’identificazione dei due - entrambi pregiudicati - da parte dei militari. All’atto del controllo, l’uomo (un italiano 33enne) è stato trovato in possesso di diverse scatole per gioielli, denaro in contante mentre la donna (un'italiana 36enne) reggeva ancora in mano un contenitore con all’interno diversi monili in oro.

Una volta raggiunta l’autovettura, all’interno i carabinieri hanno inoltre trovato oggetti atti allo scasso e ulteriore refurtiva tra cui diversi orologi da polso di marche pregiate. Messi davanti alla realtà dei fatti, i due hanno ammesso le loro responsabilità, confessando di aver da poco effettuato un furto in abitazione. Sono stati pertanto tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso. Lo scorso 25 agosto il gip ha convalidato l’arresto, disponendo inoltre la misura cautelare della detenzione in carcere.