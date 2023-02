Caporalato e lavoro nero, 250mila le sanzioni contestate e oltre 200 persone denunciate

Sono 264 le persone denunciate a seguito di controlli mirati condotti dai carabienieri in ambito lavorativo, 14 persone per violazioni come caporalato, lesioni gravi in materia di lavoro, truffa aggravata, calunnia ed estorsione e 250 persone per violazioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Nel 2022, il comando generale dell’Arma dei carabinieri ha promosso anche una campagna straordinaria nel settore edile, che ha visto, da febbraio a luglio dello scorso anno, il NIL impegnato, unitamente ai carabinieri del comando provinciale, nell’accesso ad 11 cantieri edili, nell’ambito dei quali sono state controllate complessivamente 47 aziende.

Importante anche la collaborazione tra l’Arma territoriale e il NIL nell’espletamento di alcune attivita? di polizia giudiziaria come l'ndagine denominata “Polvere di stelle”, conclusasi con l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 5 soggetti, per “associazione a delinquere finalizzato allo sfruttamento della manodopera in agricoltura” e l'identificazione di 50 lavoratori sfruttati. O ancora l'ndagine denominata “Smart Romania”, condotta unitamente ai militari della Compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, che ha consentito di deferire in stato di liberta?, alla Procura della Repubblica di Vicenza, 140 cittadini rumeni, i quali, mediante false autocertificazioni, avevano percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, per complessivi 461.341 euro; l'indagine Chicken collection, che ha portato all'arresto di un cittadino marocchino per “sfruttamento della manodopera in agricoltura” e all'identificazione di 15 lavoratori sfruttati e tutti irregolari sul territorio nazionale.

Tra le violazioni in materia di lavoro maggiormente riscontrate ci sono: lavoro “nero”, riqualificazione di contratti di lavoro che sono stati ricondotti a contratti di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno o tempo parziale e contratti intermittenti. 249.730 euro sono invece il totale delle sanzioni amministrative contestate e 109.615 euro sono il totale di contributi e premi assicurativi recuperati. 373.290 euro è invece il totale contestate sanzioni penali

Infine, 307 sono i lavoratori controllati di cui 165 extracee, 142 italiani o comunitari, 88 in nero di cui 56 irregolari sul territorio nazionale.