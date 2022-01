Massacra di botte un conoscente la notte di Capodanno, arrestato 49enne

Capodanno di sangue in città. Poco prima delle 3 del 1 gennaio, la polizia è intervenuta presso l'abitazione di D.P., vicentino 49enne, in stradella Sansigoli a Vicenza. All’interno dell'abitazione dell'uomo gli agenti hanno trovato, in stato di coma, un 52enne residente in città (P.A. le iniziali), che è stato immediatamente soccorso da personale del Suem. 118. I sanitari, dopo averlo stabilizzato, hanno trasferito l'uomo all'ospedale di Vicenza dove è stato ricoverato presso il reparto di rianimazione.

Le attività di indagine permettevano hanno fatto emergere che le ferite erano state causate da D.P. - già precentemente condannato per reati legati alla detenzione di sostanze stupefacenti - che ha colpito ripetutamente il ferito a seguito di una discussione nata, presumibilmente, per futili motivi.

Per le gravi ferite riportate dalla parte offesa, il D.P. è stato tratto in arresto e portato in carcere con l’ipotesi di reato di lesioni gravi, in attesa della convalida del gip.