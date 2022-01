Botti, cassonetti dati alle fiamme e ubriachi al pronto soccorso: il bilancio di San Silvestro

Nonostante i divieti, allo scoccare della mezzanotte i botti di Capodanno si sono fatti sentire in tutta la città. Molti mortaretti sono stati sparati nel giardino del casa, altri nella pubblica via in barba all'ordinanza del Comune di Vicenza. Nella notte di San Silvestro, un San Silvestro anche quest'anno segnato dalla limitazioni per l'emergenza Covid, gli operatori del Suem e i vigili del fuoco sono stati impegnati in soccorsi dovuti all'eccesso di alcol e in uscite a causa di vandalismi.

Sono state in tutto 13 le uscite dei pompieri nella nottata di Capodanno, 6 dei quali dovuti specificatamente all'incendio di cassonetti. I vandali hanno dato alle fiamme i contenitori dei rifiuti ad Asiago, a Lugo e Vicenza città in via Rossini, Parini, Leoncavallo e Borella. Al pronto soccorso di Vicenza, poi, sono arrivate numerose chiamate nel corso della notte e fino all'alba. Molte le richieste di aiuto per soccorsi a persone che hanno alzato un po' troppo il gomito e hanno avuto bisogno di assistenza medica.