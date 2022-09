Capi di abbigliamento griffati trovati nel furgone, in 6 denunciati per ricettazione 

Nella tarda serata del 18 settembre 2022 i militari della tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore hanno deferito in stato di libertà per ricettazione sei cittadini albanesi poiché trovati in possesso di oggetti provento di furto perpetrato il giorno precedente. Nel corso di un posto di controllo finalizzato alla prevenzione dei reati in particolar modo predatori, i militari dell’Arma hanno notato transitare un furgoncino in via Piave con a bordo numerose persone.

Fermato il mezzo per i dovuti accertamenti, i militari hanno notato un atteggiamento sospetto da parte degli occupanti il veicolo. Nel frangente gli operanti si sono accorti della presenza all’interno del mezzo di numerosi capi di abbigliamento sportivo di marche di lusso. Alla domanda del motivo del possesso di tali abiti, gli occupanti non hanno fortnito una spiegazione verosimile, pertanto i sei cittadini albanesi (di cui uno di 31 anni, uno di 30, uno di 21 ed uno di 32 anni) sono stati accompagnati in caserma per i dovuti accertamenti.

Il controllo posto in essere dai militari hanno permesso di rinvenire un apparato auricolare di una nota marca d’oltreoceano ed un paio di occhiali da sole di marca, materiale risultato oggetto di furto perpetrato il giorno precedente in provincia di Pavia. Sono stati inoltre trovati 180 capi abbigliamento sportivo e un monopattino elettrico di colore nero. Il tutto è stato posto sotto sequestro al fine di verificarne l’esatta provenienza.

I sei dovranno rispondere di ricettazione dinanzi alla competente autorità giudiziaria berica.