Animali intrappolati in un canale di scolo, passante lancia l'allarme: salvati dai Vigili del fuoco

Venerdì mattina, intorno alle 7.30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in via Borgo a Montegalda, per salvare due cani rimasti intrappolati con una nutria in un canale di scolo. A dare l’allarme è stata una donna a passeggio con il proprio cane che ha sentito i guaiti di lamento degli animali.

Un operatore Saf (Speleo alpino fluviale) è entrato in acqua liberando i due meticci e la nutria. I due cani spaventati e feriti alle zampe, hanno ricevuto le prime cure da parte della squadra dei Vigili del fuoco.

I due cani, sprovvisti di chip, sono stati affidati dal personale della squadra all’operatore cinovigile dell’Ulss 8, per il trasporto presso un centro veterinario per le cure.