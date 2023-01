Cagnolino rischia di annegare nel torrente, salvato dai vigili del fuoco 

Nella serata di martedì, i vigili del fuoco hanno recuperato dal greto del torrente a Chiampo, un cane meticcio, che non riusciva a risalire l’argine. L’animale in difficoltà è stato segnalato dai due anziani, che hanno sentito i lamenti del cane. I vigili del fuoco hanno recuperato l’animale, che è stato subito coccolato e sono ora in attesa del cinovigile per la lettura del microchip e la riconsegna al proprio padrone.