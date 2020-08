Finisce in una roggia e non riesce a risalire: cane salvato dai Vigili del fuoco

Lana, forse incuriosita da un animaletto, sfugge dal guinzaglio, si mette all'inseguimento, finendo all'interno di una roggia a Cogollo del Cengio. Dopo il fresco bagno l'esemplare di lupo cecoslovacco non è più riuscito a risalire le sponde in cemento.

A portarlo in salvo ci hanno pensato i Vigili del fuoco, dopo la richiesta di soccorso della padrona. Due operatori Saf (Speleo alpini fluviali) del distaccamento di Schio sono entrati in acqua e dopo aver messo il guinzaglio, Lana è stata aiutata a risalire lungo un ramo di scala, appoggiata alla sponda come appiglio.

L'animale, una volta in superficie, è stata coccolata dalla felice proprietaria per l'avventura finita a lieto fine.

