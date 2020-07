Cane rimane incastrato nella rete, la vicina sente guaire e allerta i Vigili del fuoco

Forse attirato da qualche animaletto, ha infilato la testa in un piccolo spazio tra due recinzioni, rimanendo bloccato: a salvare il pastore australiano ci hanno pensato i Vigili del fuoco.

È successo venerdì mattina, poco dopo le 8, in via Fogazzaro ad Arzignano. Protagonista della disavvenutura è Max, un pastore australiano. La vicina di casa dei proprietari del cane, che non erano presenti in abitazione, ha sentito i lamenti dell’animale che tentava di liberarsi.

I Vigili del fuoco del locale distaccamento hanno allargato con un divaricatore lo spazio tra i due paletti a sostegno delle reti, liberando in breve tempo il cane. Il pastore australiano è stato affidato alla compagnia della vicina di casa, fino al ritorno dei proprietari.