Bloccato tra le sbarre del cancello per amore, Pepe liberato dai pompieri

Il cagnolino meticcio, nel tentativo di raggiungere una cagnetta, è rimasto impigliato e non riusciva più a muoversi. Dopo l'intervento dei vigili del fuoco è stato riconsegnato al proprietario

Alle 13:30 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Montecchi ad Arzignano per liberare “Pepe”un cane meticcio, rimasto incastrato nelle barre di una cancello nel tentativo di raggiungere la compagnia di un’altra cagnetta.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I pompieri arrivati dal locale distaccamento, hanno con un divaricatore idraulico allargato le sbarre liberando l’animale. Il cinovigile arrivato sul posto ha letto il chip dell'animale, che è stato subito riconsegnato al proprietario residente poco lontano da dove era scappato.