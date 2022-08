Nico cade nel torrente e resta bloccato, recuperato dai vigili del fuoco

Avventura a lieto fine per Nico, un setter inglese, caduto per circa 40 metri lungo un costone sopra il torrente Astico a Cogollo del cengio e salvato dai vigili del fuoco.

È successo oggi, martedì 9 agosto, nel pomeriggio, quando il cane che era a spasso con il suo padrone, nei pressi di Via Valle, forse per rincorrere qualche animaletto è caduto lungo la parete quasi verticale, rimanendo bloccato su uno sperone di roccia, a 10 metri dal greto del torrente.

I primi a intervenire sono stati i vigili del fuoco di Schio con personale SAF (speleo alpino fluviali), che si sono calati individuando il cane. Il recupero è stato effettuato con il contributo del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco di Vicenza, che con l’ausilio di un gommone si sono portati sotto il punto, per poi risalire la parete e portare in salvo il setter inglese. Il cane docilmente è salito sul gommone ed è stato portato al sicuro fuori dal corso d’acqua e riconsegnato in buone condizioni, nonostante la brutta avventura, alla moglie del padrone.