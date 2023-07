Il guinzaglio si incastra e il cane rimane appeso all'esterno dell'ascensore

Lunedì pomeriggio, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare un cane pechinese, rimasto appeso nell’angolo esterno di un ascensore, dopo che il guinzaglio è rimasto incastrato nelle porte dell’impianto di sollevamento che si è mosso, trascinando in alto Devin fino quasi a stritolarlo.

È successo in via Ceccato a Montecchio Maggiore. Una signora era entrata nell’ascensore con il cane e aveva premuto per salire, quando Devin le è sfuggito uscendo velocemente dalla cabina, mentre questa si muoveva. Il guinzaglio rimasto incastrato nelle porte ha sollevato l’animale in alto fino a quando la cabina si è bloccata.

I Vigili del fuoco arrivati da Arzignano, sono riusciti a tagliare la spessa pettorina che indossava il pechinese, riuscendo a liberare l’animale dalla stretta morsa che lo affliggeva. Devin si è subito ripreso, mentre la donna rimasta chiusa nell’ascensore è stata portata al piano e fatta uscire.