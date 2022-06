Cane abbandonato al sole sulla terrazza, multato il proprietario

Da almeno un giorno lo shiba era rinchiuso in una terrazza di un condominio di via Bedin, senza potersi riparare dal sole. Per questo motivo lunedi una cittadina ha allertato la Polizia locale.

Verificato che al campanello di casa non rispondeva nessuno e che il cane di media taglia, steso sul pavimento del balcone, non reagiva ai richiami in evidente stato di sofferenza, gli agenti hanno avviato una serie di verifiche per risalire all'affidatario dell'animale.

L'uomo, finalmente rintracciato, ha riportato la bestiola in casa prestandogli le prime cure.

Per lui è scattata una sanzione amministrativa di 150 euro prevista per la violazione del Regolamento comunale per la disciplina ed il benessere degli animali che vieta di tenerli stabilmente in terrazze o balconi senza riparo, in mancanza di un accesso all'abitazione.