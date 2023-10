Campo Marzo e Giardino Salvi, 17 persone identificate durante un’operazione antispaccio

Diciassette persone identificate, di cui una con ordine di espulsione e una segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti. Questo l’esito dell’articolata operazione messa in campo martedì pomeriggio dalla polizia locale tra Campo Marzo, il Giardino Salvi e via Gorizia.

A intervenire, gli agenti in borghese del Nos, il Nucleo operativo speciale, insieme alla squadra antidegrado e all’unità cinofila. Con l’ausilio di quest’ultima, in particolare, la perlustrazione del Giardino Salvi ha permesso di recuperare hashish nascosto nei pressi di una panchina dove si ritrovano abitualmente alcuni giovani. Tra i 17 identificati, la maggior parte dei quali con precedenti di polizia, un giovane di 23 anni controllato in via Gorizia, risultato sprovvisto di qualsiasi documento di identità, è stato accompagnato al posto fisso della polizia locale per l’identificazione da cui è emerso che su di lui pendeva un rintraccio per una presentazione immediata a giudizio a Ferrara e un’espulsione emessa dalla questura di Ferrara.

Un uomo di 60 anni è stato invece trovato in possesso di una dose di marijuana, pertanto è stato segnalato alla Prefettura per l’uso personale di sostanza stupefacente.L’attività di contrasto allo spaccio su strada proseguirà anche nei prossimi giorni a cura della polizia locale, con l’impiego del Nos, degli equipaggi su strada della squadra antidegrado e dell’unità cinofila.