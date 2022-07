Fermato con 28 dosi tra eroina e cocaina, denunciato per spaccio

Nell'ambito dei controlli contro lo spaccio di droga a Campo Marzo, ieri pomeriggio, giovedì 14 luglio, la polizia locale ha denunciato un ventiduenne trovato in possesso di 28 dosi di stupefacente, di cui 18 di cocaina e 10 di eroina.

È stato il Nos, Nucleo operativo speciale operativo nel distaccamento di polizia locale di Campo Marzo, ad individuare con il sistema di videosorveglianza e tramite personale in borghese il giovane mentre si aggirava con fare sospetto nel parco, avvicinandosi a consumatori abituali di stupefacenti. Di qui la decisione di attivare la pattuglia antidegrado che ha fermato E.P., 22 anni, per una perquisizione.

Il giovane è stato trovato in possesso di un sacchetto contenente 18 dosi di cocaina per 2,51 grammi di peso, e 10 dosi di eroina per 2,12 grammi di peso, oltre che di 233 euro in banconote e monete ritenuti provento della vendita della droga.

Stupefacente e denaro sono stati sequestrati, mentre E.P. è stato denunciato per spaccio.