Camionista rapinato di 1000 occhiali, furto da 90mila euro: sette indagati

Si erano resi protagonisti di una rocambolesca rapina messa a segno ai danni di un camionista bassanese, per alcune ore in balia di una banda. Il malcapitato venne fermato e preso in ostaggio a Ponte delle Alpi, condotto fino ad una zona isolata di Pederobba, legato e quindi derubato del carico che stava trasportando, mille paia di occhiali di pregio (marchi coma Louis Vuitton e Armani) per un valore di oltre 91mila euro. A distanza di meno di due anni da quell'episodio, avvenuto il 2 agosto del 2019, i carabinieri della Compagnia di Montebelluna hanno individuato e denunciato i presunti banditi.

Si tratta di 7 cittadini romeni residenti nelle province di Treviso, Brescia e Vicenza cui è stato notificato, nelle scorse ore, l’avviso di conclusione indagini della Procura della Repubblica di Belluno che ha coordinato l’attività dei militari dell’Arma montebellunese. In particolare, per tre stranieri che la sera del 1° agosto 2019, a Volpago del Montello, avevano rubato l’Alfa Romeo Giulietta utilizzata il giorno successivo per compiere la rapina è scattata l’accusa di furto aggravato in concorso: si tratta di M.F.C., classe 1985, dimorante in provincia di Treviso, B.F., classe 1980, senza fissa dimora e gravato da pregiudizi e M.S.F., classe 1990, dimorante nel bresciano e gravato da pregiudizi.

Ma i tre stranieri citati, in concorso con altri quattro connazionali (S.V., classe 1977, dimorante nel trevigiano, M.G. classe 1977 dimorante in provincia di Brescia, gravato da pregiudizi, C.L.C., classe 1992 e L.G., classe 1988, dimoranti nel vicentino), dovranno rispondere anche del reato di rapina, sequestro di persona e lesioni personali ai danni di un autotrasportatore 50enne di Bassano del Grappa, dipendente di una ditta di trasporti di Rosà, cui veniva sottratto il furgone contenente più di 1000 occhiali “griffati” prodotti da una ditta di Longarone, per un valore complessivo di circa 91mila euro.

Il camionista legato ad un albero

I fatti risalgono alla serata del 2 agosto 2019 quando, alle ore 18 circa, la Centrale Operativa dei carabinieri di Montebelluna, è stata allertata dal titolare di un pub di Pederobba, essendosi presentato presso l’esercizio un uomo chiedendo aiuto. Lo stesso risultava completamente bagnato, con i polsi legati dietro la schiena con delle fascette da elettricista e una benda che copriva parzialmente gli occhi. Il malcapitato nell’immediatezza riferiva al gestore di essere un corriere-autotrasportatore e che, mentre stava effettuando una consegna a Ponte Nelle Alpi, due soggetti col volto travisato da una maschera, lo avevano bloccato con la forza trascinandolo nella loro macchina e sottraendogli il furgone con il relativo carico. La vittima riferiva inoltre di essere stato abbandonato dai sequestratori in una zona boschiva isolata, riuscendo solo successivamente a liberarsi dalla corda con la quale era stato legato ad un albero.

Le auto usate per il colpo

Le indagini avviate subito hanno permesso di documentare l’utilizzo da parte dei rapinatori di tre autovetture, una Peugeot 206 e una Fiat 500 Abarth risultate già nella disponibilità degli indagati ed un’Alfa Romeo Giulietta cui veniva posto un lampeggiante di colore blu sul tettuccio (per simularne chiaramente l’utilizzo da parte di operatori di polizia), trafugata il giorno precedente a Volpago del Montello.

Il lampeggiante sull'auto dei banditi, il finto controllo e il sequestro

Le indagini hanno permesso di ricostruire le varie fasi della rapina. Il furgone, infatti, condotto dall’autotrasportatore, era stato pedinato durante tutto il suo tragitto, sin dalla partenza dalla ditta di Rosà, nel corso del quale l’uomo effettuava consegne e ritirava ulteriore merce, per arrivare a Longarone ove il malcapitato prelevava un’ingente quantitativo (più di 1000 pezzi) di occhiali di pregio presso una ditta del posto. Preso il carico, l’autista del furgone effettuava una sosta in un parcheggio a Ponte Nelle Alpi dove i malfattori, approfittando della situazione e simulando un controllo da parte delle Forze dell’Ordine, bloccavano il veicolo con il carico. La vittima è stata fatta scendere dal mezzo, quindi bendata, immobilizzata e condotta a bordo dell’Alfa Romeo in una zona boschiva isolata nei pressi di Pederobba. Giunti sul posto i rapinatori hanno legato l’autista ad alcuni arbusti e lo abbandonavano dopo avergli sottratto il telefono cellulare, allontanandosi con il furgone e la refurtiva. Dopo diverso tempo il malcapitato, con difficoltà, riusciva a liberarsi dalle costrizioni incamminandosi verso un bar il cui titolare, dopo aver soccorso il malcapitato, dava l’allarme al “112”. Le indagini, supportate da attività tecniche, hanno permesso di raccogliere chiari ed incontrovertibili elementi di reità a carico di tutti gli autori materiali del fatto, evidenziando il ruolo di C.L.C., e L.G. quali “basisti”, trattandosi di dipendenti “infedeli” della ditta di trasporti vicentina e quindi a conoscenza della “preziosa” spedizione. Nel corso delle indagini parte della refurtiva è stata recuperata e restituita agli aventi diritto.

