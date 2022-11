Incidente mentre opera sul proprio mezzo, muore camionista

Disgrazia nella mattina di oggi, sabato 12 novembre. Verso le 8 di questa mattina a Villaga, in zona San Donato, un camionista di 50 anni è morto in un’incidente sul lavoro.

Non sono ancora chiare le dinamiche, quello che è certo è che non si è trattato di un incidente stradale. Le ipotesi più probabili è che sia rimasto schiacciato dal mezzo o che si sia ribaltato il carico mentre stava operando sul suo camion. Tempestivo l’intervento del Suem, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare.